Эксперты рассказали, сколько будет стоить отдых в Сочи в октябре

Туроператоры раскрыли стоимость отдыха в Сочи в октябре. Об этом сообщает Центральная Служба Новостей.

По данным туроператора Coral Travel, путевка в бюджетный отель в Адлере на неделю будет стоить 13 тысяч рублей без учета питания и перелета.

По словам экспертов, стоимость отдыха в Сочи осенью близка к майским и июньскими ценам, но все же осенью отдохнуть на курорте можно на 20-40% дешевле, чем летом. Особые скидки действуют также на курортах Красной Поляны.

Недельный отдых в 3-звездочном отеле будет стоить 23-40 тысяч рублей на двоих с завтраком или 45-60 тысяч рублей по системе «все включено».

Отдых в отеле 4* обойдется в 35-50 тысяч рублей с завтраком или от 50 тысяч рублей по системе «все включено». В 5-звездочных отелях в Сочи нет системы «все включено», но стоимость недельного отдыха там стартует от 60 тысяч рублей с завтраком.