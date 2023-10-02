Китайские туристы массово планируют посетить Россию

Среди жителей Китая вырос спрос на туристические визы в Россию. Об этом РИА Новости сообщило посольство Китая в Москве.

1 октября китайцы отмечают 74-ю годовщину с момента провозглашения образования Китайской Народной Республики. С этого дня в стране начинаются общенациональные каникулы: жители Китая путешествуют по республике, а также за границей.

Одним из самых популярных направлений для путешествий среди китайцев является Россия. Вот почему осенью резко вырос спрос на туристические визы.

Самыми популярными российскими городами у жителей Поднебесной традиционно остаются Москва и Санкт-Петербург. Однако спросом также пользуются и другие направления, в числе которых Сибирь, Урал, Дальний Восток, Карелия и Северный Кавказ.