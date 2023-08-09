Китай упростил выдачу виз российским путешественникам

Китай упростил процедуру выдачи виз российским туристам и некоторым другим категориям заявителей. Об этом сообщается на официальном сайте посольства КНР в России.

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Так, на период с 9 августа по 31 декабря 2023 года ведомство освобождает заявителей от сдачи отпечатков пальцев при получении однократных или двукратных виз.

Отмечается, что речь идет о визах для бизнес (M), туристических (L), семейных (Q2) и транзитных (G) целей, а также виз для членов экипажей.