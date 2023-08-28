С 30 августа Китай отменяет ПЦР-тестирование на COVID-19 перед въездом в страну
Китай отменяет необходимость сдачи предварительного ПЦР-тестирования на коронавирусную инфекцию перед въездом в страну. Об этом сообщает "ТАСС" с ссылкой на слова официального представителя МИД страны Вана Вэньбиня.
"С 30 августа тем, кто въезжает в КНР, не нужно проходить предварительное ПЦР-тестирование или антиген-тест на COVID-19", – приводятся слова представителя власти КНР.
До этого времени перед въездом в Китай на специальном портале нужно заполнить декларацию о здоровье. Также турист должен предоставить отрицательный ПЦР-тест, сданный не позднее чем за 48 часов до пересечения границы.
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