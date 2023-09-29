Перечислены 15 неприятных действий авиапассажиров
Путешественники рассказали изданию Dailymail о том, что их больше всего раздражает во время перелетов. Речь пошла о неприятных и странных действиях других пассажиров.
В опросе приняли участие около двух тысяч британцев.
Согласно результатам исследования OnePoll, которое было проведено по заказу Skyscanner, список самых больших проблем, с которыми можно столкнуться, путешествуя на самолете, возглавили пассажиры в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Второе место в этом рейтинге заняли пассажиры, не соблюдающие очередь. В топ самых неприятных действий "соседей" по воздушному судну вошли люди, откидывающие спинки кресел во время разноса еды и напитков, а также те, кто откидывает их и в любое другое время полета.
В топ-10 также вошли следующие привычки:
- использование гаджетов без наушников,
- подъем с кресел сразу после приземления самолета, еще во время рулежки,
- привычка класть сумку на соседнее кресло, пока не устроятся на своем месте поудобнее,
- использование сразу двух подлокотников,
- перекидывание волос через спинку кресла.
Также респонденты вспомнили и тех, кто занимает сразу несколько кресел в зоне ожидания вылета или предпочитает снимать обувь и даже носки во время полета.
Британцы упомянули в списке и тех, кто промышляет воровством в аэропорту или прямо на борту самолета. Также раздражающей привычкой назвали неподготовленность к досмотру.
Помимо этого, что касается поведения в аэропорту, тут многие сошлись на мнении, что самыми неприятными являются пассажиры, которые занимают очередь к стойке задолго до объявления посадки на рейс или встают у места, откуда на ленте появляется багаж.
Оказалось, что многих раздражает и привычка пассажиров аплодировать после успешного приземления судна.
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