Перечислены 15 неприятных действий авиапассажиров

Путешественники рассказали изданию Dailymail о том, что их больше всего раздражает во время перелетов. Речь пошла о неприятных и странных действиях других пассажиров.

В опросе приняли участие около двух тысяч британцев.

Согласно результатам исследования OnePoll, которое было проведено по заказу Skyscanner, список самых больших проблем, с которыми можно столкнуться, путешествуя на самолете, возглавили пассажиры в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Второе место в этом рейтинге заняли пассажиры, не соблюдающие очередь. В топ самых неприятных действий "соседей" по воздушному судну вошли люди, откидывающие спинки кресел во время разноса еды и напитков, а также те, кто откидывает их и в любое другое время полета.

В топ-10 также вошли следующие привычки:

использование гаджетов без наушников,

подъем с кресел сразу после приземления самолета, еще во время рулежки,

привычка класть сумку на соседнее кресло, пока не устроятся на своем месте поудобнее,

использование сразу двух подлокотников,

перекидывание волос через спинку кресла.

Также респонденты вспомнили и тех, кто занимает сразу несколько кресел в зоне ожидания вылета или предпочитает снимать обувь и даже носки во время полета.

Британцы упомянули в списке и тех, кто промышляет воровством в аэропорту или прямо на борту самолета. Также раздражающей привычкой назвали неподготовленность к досмотру.

Помимо этого, что касается поведения в аэропорту, тут многие сошлись на мнении, что самыми неприятными являются пассажиры, которые занимают очередь к стойке задолго до объявления посадки на рейс или встают у места, откуда на ленте появляется багаж.