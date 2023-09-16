Пассажира самолета возмутила занявшая его место женщина с ребенком

Летевший из Нью-Йорка в Торонто пассажир очень огорчился из-за того, что его места заняла мама с ребенком. Об этом пишет издание Mirror.

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Своей историей пассажир поделился на портале Reddit. По его словам, он заранее зарегистрировался на рейс, выбрав место у окна. Когда же он подошел к своему месту, оно было уже занято мамой с ребенком. Первая мысль - произошла ошибка! Пассажир объяснил, что вообще-то это его место. Но, как выяснилось, никакой ошибки не было, мама сознательно заняла это место и предложила пассажиру свое, которое было расположено через пару рядов и не у окна.

Пассажир повторно попросил ее вернуть место, на что получил категорический отказ. В их спор вмешался другой пассажир, он согласился пересесть на старое место мамы и отдать свое место у окна. Чтобы не продолжать скандальную сцену первый пассажир согласился на это а потом решил обсудить ситуацию на Reddit.

Большинство комментаторов поддержали его позицию и выразили мнение, что нужно заранее бронировать места, если хочется лететь рядом с ребенком и занимать места у окна.