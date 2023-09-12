Стюардесса назвала национальность самых шумных пассажиров

Одними из самых шумных пассажиров, которые вызывают больше стресса на борту в сравнении с другими, являются британцы. Об этом изданию Daily Mail рассказала стюардесса с многолетним опытом работы Марика Микусова.

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По ее словам, туристы из Великобритании чаще остальных пребывают на рейс "с настроением вечеринки". Их неугомонность нередко создает проблемы для персонала воздушного судна, заявила Марика.

К самым спокойным и вежливым авиапассажирам, в свою очередь, бортпроводница отнесла немцев, японцев и филиппинцев. Они, как правило, ведут себя достаточно тихо и уважительно как по отношению к другим путешественникам, так и персоналу.