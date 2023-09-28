Air Serbia увеличит число рейсов из Санкт-Петербурга в Белград

С 31 октября авиакомпания Air Serbia увеличит количество рейсов с из Санкт-Петербурга в Белград. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на управляющую компанию аэропорта "Пулково".

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Перевозчик будет осуществлять перевозку пассажиров 4 раза в неделю вместо 3-х. Уточняется, что в осенне-зимний период полеты в столицу Сербии будут выполняться по вторникам, четвергам, пятницам и воскресеньям.

На сегодняшний день Air Serbia является единственным перевозчиком, который напрямую летает из Санкт-Петербурга в Белград и обратно.