В Амстердаме установят самый высокий в Евросоюзе налог для туристов

В следующем году власти Амстердама планируют повысить туристический налог, в результате чего он станет самым высоким в Евросоюзе. Об изменениях сообщает издание Dutch News.

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Так, налог на проживание составит до 12,5% от стоимости номера в отеле (сейчас его максимум достигает 7%). В среднем путешественники будут платить около 22 евро за ночь в номере стоимостью 175 евро, приводятся слова главы департамента по финансам местного муниципального совета Хестера ван Бюрена.

Помимо этого, возрастет налог для пассажиров круизных лайнеров, останавливающихся в гавани города. В следующем году они будут платить 11 евро вместо 8 евро.

Предполагается, что такая мера позволит бороться с наплывом туристов, некоторые из которых приезжают в город на 1 день.