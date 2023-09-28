Выяснилось, куда выгоднее всего лететь из Москвы в октябре

Авиабилеты из Москвы в Петербург, Махачкалу, Казань и Сочи на октябрь подешевели. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на данные сервиса Aviasales.

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Так, перелет из столицы в Сочи и обратно в среднем бронируют за 13 600 рублей, что на 16% меньше, чем в текущем месяце.

До Санкт-Петербурга и обратно получится долететь за 6 400 рублей (снижение на 18%), Махачкалы – за 10 800 рублей (21%), Казани – за 7 000 рублей (17%).

Что касается зарубежных направлений, то на 10% снизились цены на авиабилеты в Ереван и Тбилиси. Теперь они стоят около 22 000 и 42 000 рублей соответственно.