Опрос: сколько россиян не брали отпуск летом и почему

ВЦИОМ провел ежегодный опрос по телефону среди 1600 россиян старше 18 лет.

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Респондентов спросили, как они отдыхали этим летом. Интересно, что самым популярным ответом, который выбрали 35% участников опроса, стал ответ "не брали отпуск".

Причем 26% россиян решили провести отпуск на даче, а 23% - остались дома. Только 13% опрошенных отдыхали летом в другом городе.

Среди тех, кто решил вовсе не брать отпуск летом, ровно 50% заявили, что приняли такое решение из-за материальных сложностей.