Россияне рассказали, сколько денег тратят на отпуск

Большинство россиян тратит на отпуск менее 50 тысяч рублей. Об этом пишет NEWS.ru со ссылкой на данные опроса исследовательского центра "Зарплаты.р"».

Менее 50 тысяч рублей тратят на отдых больше половины обычных сотрудников российских компаний. Руководителям чаще всего отпуск обходится в 50-100 тысяч рублей, а каждому пятому предпринимателю - в сумму выше 300 тысяч рублей.

Большая часть расходов приходится на еду и экскурсии - 65 и 59 процентов соответственно. Реже всего россияне тратят деньги в отпуске на аренду автомобиля. Это делают только 15 процентов опрошенных.

Также аналитики выяснили, что четверть россиян не откладывает деньги на отпуск заранее. 21 процент респондентов копит на отдых до шести месяцев, 18 процентов - в течение 1-3 месяцев.