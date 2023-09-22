Выяснилось, сколько россиян проводят отпуск без своего партнера

66% россиян предпочитают проводить отпуск отдельно от своего партнера. Об этом сообщают "Известия" с ссылкой на результаты исследования.

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Это объясняется тремя причинами. Так, 36% из указанного большинства хотят проводить отпуск с друзьями, так как не всегда удается поддерживать связь с ними из-за домашних дел.

Еще 22% респондентов хотели бы отравиться в неинтересные партнеру места, а 17% опрошенных попросту хотят уделить внимание себе и насладиться одиночеством.

Вместе с тем 39% россиян предположили, что отдых в одиночку может привести к конфликтам в отношениях. А еще 32% респондентов договорились со своими партнерами раздельно проводить отпуск в одно и то же время.