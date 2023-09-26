Российские авиакомпании увеличат частоту полетов в Грузию

Российским авиакомпаниям "Азимут" и "Red Wings" разрешено увеличить количество рейсов в Грузию в зимнем периоде, согласно информации, предоставленной Агентством гражданской авиации Минэкономики Грузии и сообщенной агентству ТАСС.

© Unsplash

С 14 по 28 октября "Азимут" будет выполнять еженедельные перевозки из Минеральных Вод в Тбилиси и обратно. С 11 октября авиакомпания добавит две недельные рейсы из Сочи в грузинскую столицу. С 9 по 26 октября "Азимут" также увеличит частоту полетов, предоставив два рейса в неделю между Москвой и Батуми. С 29 октября перевозчик начнет выполнять ежедневные рейсы из Внуково в Тбилиси.

Кроме того, другая российская авиакомпания "Red Wings" получила разрешение на проведение пяти еженедельных рейсов между Тбилиси и московским аэропортом Жуковский. Также, начиная с 29 октября, воздушные суда "Red Wings" будут осуществлять шесть рейсов в неделю между Домодедово и Кутаиси.