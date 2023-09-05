Названы страны, куда можно улететь прямыми рейсами из России

В Росавиации сообщили, что у России налажено прямое авиасообщение с 37 странами. Об этом пишет "Российская газета".

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На данный момент прямым рейсом можно улететь в Азербайджан, Алжир, Армению, Афганистан, Бахрейн, Беларусь, Венесуэлу, Вьетнам, Грузию, Египет, Израиль, Индии, Ирак, Иран, Казахстан, Катар, Китай, КНДР, Кыргызстан, Кувейт, Марокко, Монголию, ОАЭ, Оман, Сербию, Сирию, Таиланд, Таджикистан, Тунис, Туркменистан, Турцию, Узбекистан и Эфиопию.

Также без пересадок можно попасть из России на Кубу, Мальдивы Сейшельские острова и Шри-Ланку.

Рейсы выполняют как российские, так и иностранные авиакомпании.