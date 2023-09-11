В Грузию без визы смогут въезжать граждане Китая

С 11 сентября 2023 года для граждан Китая и лиц, постоянно проживающих в КНР, начал действовать режим, позволяющий приезжать в Грузию без визы.

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Согласно льготному визовому режиму, граждане Китайской народной республики могут находиться на территории Грузии без визы до 30 дней.

По словам грузинского премьера Ираклия Гарибашвили, решение применить смягчить визовый режим было принято властями Грузии для того, чтобы увеличить число китайских туристов, пребывающих в страну.

Кроме того, Грузия планирует увеличить число ежедневных прямых рейсов с КНР с 1 до 10. Об этом сообщил министр экономики Грузии Леван Давиташвили.