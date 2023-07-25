Раскрыта стоимость пляжного отдыха в Грузии

Ассоциация туроператоров России (АТОР) предоставила информацию о стоимости пляжного отдыха в Грузии. Данные опубликованы на официальном сайте организации.

По данным исследования, перелет из Москвы в Тбилиси и обратно в начале августа обойдется в диапазоне от 64 до 66 тысяч рублей на одного пассажира. Кроме того, есть возможность выбрать рейсы из Сочи в Тбилиси, а также из Москвы в Кутаиси. На данный момент экскурсионные программы и сити-туры пользуются наибольшей популярностью среди туристов.

Среди прибрежных курортов эксперты отметили Батуми как наилучший вариант. Также популярен отдых в курортных поселках Квариати, Кобулети и Уреки. Стоимость недельного тура на двоих, не включая авиабилеты, с проживанием в гостинице категории две звезды, начинается от 30 тысяч рублей. В трехзвездочных и четырехзвездочных отелях расходы составляют минимум 41 и 51 тысячу рублей соответственно. Проживание в пятизвездочном отеле начинается от 133 тысяч рублей.