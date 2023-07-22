Стало известно, как изменился спрос на поездки в Грузию

Аналитики выяснили, как изменился спрос на поездки в Грузию у россиян. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на исследование сервиса "Авиасейлс".

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Выяснилось, что Грузия после запуска прямых рейсов в страну закрепилась в тройке лидеров у россиян. Ранее она занимала пятое место, а теперь обошла по популярности Израиль и ОАЭ у самостоятельных путешественников.

Отмечается, что страна была востребована у туристов и до введения прямого авиасообщения. Тем не менее, чтобы сэкономить путешественники все равно летают с пересадкой, таких в стране около 40%. Средняя стоимость прямого перелета в одну сторону составляет 26,8 тысяч рублей.

Также аналитики сравнили спрос на путешествия в Марокко. Раньше эта страна занимала 42 место по популярности, а стала 36. В эту страну также запустили прямые рейсы. Кроме того, из Касабланки можно быстро долететь на юг Европы.