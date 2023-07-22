Выяснилось, в какие дни недели дешевеют авиабилеты

Россиянам рассказали, в какие дни недели лучше всего покупать билеты, чтобы сэкономить. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на представителя сервиса OneTwoTrip Елену Шелехову.

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Эксперт посоветовала покупать билеты во вторник или среду, это касается зарубежных направлений. Такое правило связано с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА). Каждую среду она выставляет новые курсы валют, на которые смотрят авиакомпании.

Поэтому если рубль растет, то билеты стоит купить в среду, если курс рубля упал, то нужно покупать авиабилеты во вторник.

Тем, кто путешествует по России, Елена Шелехова посоветовала авиабилеты за 3-6 месяцев до планируемого отпуска. Однако можно найти и выгодно купить билеты за 1-2 месяца, если компания корректирует цены на билеты.