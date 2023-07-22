Выяснилось, в какие дни недели дешевеют авиабилеты
Россиянам рассказали, в какие дни недели лучше всего покупать билеты, чтобы сэкономить. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на представителя сервиса OneTwoTrip Елену Шелехову.
Эксперт посоветовала покупать билеты во вторник или среду, это касается зарубежных направлений. Такое правило связано с Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА). Каждую среду она выставляет новые курсы валют, на которые смотрят авиакомпании.
Поэтому если рубль растет, то билеты стоит купить в среду, если курс рубля упал, то нужно покупать авиабилеты во вторник.
Тем, кто путешествует по России, Елена Шелехова посоветовала авиабилеты за 3-6 месяцев до планируемого отпуска. Однако можно найти и выгодно купить билеты за 1-2 месяца, если компания корректирует цены на билеты.
Ранее сообщалось, что названы города страны, в которых россияне будут отдыхать в августе.