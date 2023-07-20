Названы города страны, в которых россияне будут отдыхать в августе

Самыми популярными российскими городами для отдыха в августе этого года стали Санкт-Петербург, Москва и Сочи. Об этом сообщают "РИА Новости" с ссылкой на данные тревел-сервиса OneTwoTrip.

© Unsplash

Так, на культурную столицу приходится 17,2% от общего числа отельных заказов внутри страны. При этом в сравнении с прошлым годом спрос на отдых в Санкт-Петербурге снизился на 16,1%.

На второй позиции расположилась Москва – ее доля составляет 13,5%. В этом году она пользуется большей популярностью и стала более востребованной у путешественников аж на 21,6%.

Третью строку в рейтинге лидеров заминает Сочи с долей, равной 12,3%. Популярность российского курорта за год снизилась на 12,1%.

В список также вошли Калининград, Казань, Владивосток, Нижний Новгород, Анапа, Екатеринбург и Геленджик.