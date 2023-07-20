Составлен рейтинг курортов с самым дешевым пляжным отдыхом в июле

Самый недорогой отдых у моря сейчас может предложить Абхазия: цены для двоих начинаются от 50 тысяч рублей, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

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Пакетные туры в Большой Сочи стартуют от 80 тысяч рублей. На третьем месте располагается Геленжик, отдых в котором подешевел на 15% по сравнению с началом июля. 10 ночей проживания с перелетом из Москвы и трансфером из Сочи будут стоить для двоих отдыхающих 96 тысяч рублей. Четвертую строчку занимает тур в Иссык-Куль (Кыргызстан). Перелет и десятидневный пляжный отдых на берегу высокогорного озера обойдутся в 100 тысяч рублей для двух туристов.

Замыкает топ-5 Анапа, куда сейчас устремились россияне, которые планировали отдыхать в Крыму. При соблюдении всех вышеуказанных условий стоимость отдыха в этом курортном городе составит 110 тысяч рублей, сообщает АТОР.