Авиакомпании России увеличили перевозки пассажиров на 18%

Российские авиакомпании в январе - июне 2023 года увеличили перевозки на 18%, до 47,5 млн пассажиров по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года. Об этом на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством сообщил министр транспорта РФ Виталий Савельев.

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"Общий пассажиропоток по состоянию за полугодие составил 47,5 млн пассажиров, что почти на 18% выше уровня аналогичного периода прошлого года, тогда мы перевезли чуть более 40 млн", - сказал он.

Авиакомпании РФ осуществляют прямые рейсы в 24 страны. Он напомнил, что перевозчики в совокупности используют 1 166 самолетов, более 90 из них - дальнемагистральные.

"Прямые перелеты осуществляют 17 российских авиакомпаний сегодня в 24 страны. Мы также открыты для международного трафика, к нам летают 52 иностранные авиакомпании из 29 стран мира", - сказал Савельев.

"Аэрофлот" планирует увеличить перевозки пассажиров на 11% в 2023 году, до 45 млн пассажиров.