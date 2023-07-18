Налог для туристов планируют ввести в Грузии

В Грузии могут ввести налог для туристов, которые проживают в отелях страны. С таким предложением выступили представители Института развития туризма, сообщает "Мир новостей".

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Согласно информации телеканала BMG, специалисты рекомендуют установить сбор в размере 1 лари (приблизительно 35 рублей) в день с каждого человека за проживание в местных гостиницах. Деньги, собранные таким образом, будут направлены в бюджет города для его обустройства и озеленения.

По расчетам Telegram-канала «Грузинский вестник», за 2023 год только город Батуми смог бы пополнить свою казну на 4-6 миллионов лари благодаря введению этого налога. Однако авторы статьи предполагают, что введение налога может занять еще один-два года.