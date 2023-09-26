С начала февраля 2024 года иностранные туристы, желающие посетить остров Бали, будут обязаны уплатить сбор. Об этом информирует портал Detik, ссылаясь на главу Управления по туризму Бали, Тьока Багуса Пемаюна.

Сумма сбора составит 150 тысяч индонезийских рупий, что примерно равно $10. По заявлению главы Управления по туризму, выбранная дата для введения сбора - 14 февраля, была определена как оптимальная.

Собранные средства от туристического сбора будут направлены на решение проблемы загрязнения острова мусором. По словам Тьока Багуса Пемаюна, туристы часто высказывали замечания относительно проблемы мусора на Бали, и власти намерены в первую очередь использовать средства сбора для борьбы с этой проблемой.