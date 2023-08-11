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Названа дата запуска прямых рейсов на Бали

Авиакомпания «Россия» начнет летать из Москвы на остров Бали. Дата запуска прямых рейсов появилась на сайте аэропорта Шереметьево.

Названа дата запуска прямых рейсов на Бали
© Unsplash

Как указано в сообщении, первый прямой рейс осуществит авиакомпания "Россия" 20 сентября. Планируется, что рейсы в Денпасар будут по средам и понедельникам.

Для туристов это будет очень удобно, поскольку до этого приходилось летать с пересадками.

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Ранее стало известно, что власти Бали ужесточат контроль за недобросовестными туристами.