Названа дата запуска прямых рейсов на Бали

Авиакомпания «Россия» начнет летать из Москвы на остров Бали. Дата запуска прямых рейсов появилась на сайте аэропорта Шереметьево.

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Как указано в сообщении, первый прямой рейс осуществит авиакомпания "Россия" 20 сентября. Планируется, что рейсы в Денпасар будут по средам и понедельникам.

Для туристов это будет очень удобно, поскольку до этого приходилось летать с пересадками.