Власти Бали ужесточают контроль за туристами

Власти Бали ужесточают контроль за недобросовестными туристами
Генеральное управление иммиграции Минюста Индонезии сформировало целевую группу, которая должна отслеживать нарушающих местное законодательство туристов. Об этом сообщает издание Tempo.
Она будет функционировать до конца текущего года. Местные жители смогут информировать правоохранителей о противозаконном или неуважительном поведении туристов по горячей линии.
"Основная проблема, связанная с иностранцами на Бали, – это большое количество туристов, которые мало тратят, но создают много проблем. Поскольку Бали относится к категории бюджетных туристических направлений, он привлекает туристов с "пустыми карманами" – прокомментировал нововведение генеральный директор иммиграционной службы Сильми Карим.
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