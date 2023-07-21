Власти Бали ужесточают контроль за туристами

"Основная проблема, связанная с иностранцами на Бали, – это большое количество туристов, которые мало тратят, но создают много проблем. Поскольку Бали относится к категории бюджетных туристических направлений, он привлекает туристов с "пустыми карманами" – прокомментировал нововведение генеральный директор иммиграционной службы Сильми Карим.