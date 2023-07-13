Власти Бали озвучили сумму нового налога для туристов

Власти Бали определились с суммой нового налога для туристов
В следующем году с приезжающих на Бали туристов будет взиматься налог, размер которого составит 10 долларов (150 000 рупий). Об этом сообщает местное издание The Jakarta Post.
Как объяснил губернатор острова Вайана Костера, оплата будет происходить в виде электронного платежа. На данный момент не известно, смогут ли туристы уплачивать налог наличными по приезде в аэропорт.
Костер считает, что введение нового сбора не отпугнет путешественников, и они будут пребывать на остров в таких же масштабах, как и сейчас. Денежные средства, по его словам, пойдут на развитие инфраструктуры райского уголка и обеспечение безопасности всех прибывающих на нем.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, почему власти Бали решили ввести налог для туристов.
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