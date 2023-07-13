Власти Бали озвучили сумму нового налога для туристов

В следующем году с приезжающих на Бали туристов будет взиматься налог, размер которого составит 10 долларов (150 000 рупий). Об этом сообщает местное издание The Jakarta Post.

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Как объяснил губернатор острова Вайана Костера, оплата будет происходить в виде электронного платежа. На данный момент не известно, смогут ли туристы уплачивать налог наличными по приезде в аэропорт.

Костер считает, что введение нового сбора не отпугнет путешественников, и они будут пребывать на остров в таких же масштабах, как и сейчас. Денежные средства, по его словам, пойдут на развитие инфраструктуры райского уголка и обеспечение безопасности всех прибывающих на нем.