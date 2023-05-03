Туристический налог на Бали может составить 30–100 долларов

Туристический налог для посещения Бали может составлять от 30 до 100 долларов США. Правительство Индонезии до сих пор обсуждает возможность взимания с каждого посетившего остров определенной суммы, передает Financial Review со ссылкой на министра туризма Сандиагу Уно.

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Председатель Совета по туризму Бали Ида Багус Агунг Парта считает, эта мера позволит отсеять не готовых к тратам путешественников.

«Дешевые направления привлекают дешевых туристов, которые, как правило, создают много проблем», – сказал он.

Таким образом, остров старается справиться с растущим числом туристов, постоянно живут на острове, не ходят в кафе и рестораны, не живут в отелях. Некоторые из них нелегально работают, конкурируя с местными предпринимателями.

Обострилась и культурная проблема. Часть приезжих не соблюдает местных обычаев и неуважительно ведет себя в священных местах. С начала года с Бали выдворен 101 иностранец, в том числе 27 россиян. Недавно сотрудники иммиграционной службы арестовали троих граждан РФ, которые танцевали в неподобающей одежде в храме.

Но идея вызвала споры внутри страны. Оппоненты предлагают лучше контролировать источники заработка туристов, а не вводить новый налог. Вице-председатель Индонезийской ассоциации генеральных менеджеров отелей на Бали Команг Артана добавил, что россияне с туристическими визами работали в качестве гидов или оказывали другие услуги.

«Мы рады, что на Бали приезжают туристы из любой страны, но нам нужно остановить тех, кто злоупотребляет своими резидентскими или туристическими визами», – подытожил Артана.