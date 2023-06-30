Туристов не пускают на Бали из-за потрепанных паспортов
Туристам, которые собираются полететь на Бали, советуют тщательно проверить свои паспорта. Дело в том, что если у документа будут какие-то недостатки, то отдыхающих могут не пустить на курорт.
«За последний месяц сотрудники иммиграционной службы уже отказали во въезде нескольким туристам. Так, гражданин Австралии прилетел в аэропорт Денпасар, но дальше воздушной гавани пройти не смог, из-за того что одна страница паспорта была немного надорвана», – пишет издание Tourdom.ru.
Отмечается, что туриста отправили обратно в Австралию.
Власти рассказали, что требования к состоянию паспортов были ужесточены несколько лет назад. Сейчас же проверяющие стали более внимательны.