«Картинок из фильмов давно нет»: туристка об отдыхе на Бали

Россиянка побывала на Бали и рассказала, что туристам не следует ехать на этот остров за «картинками из фильмов», поскольку их там давно нет. Своими впечатлениями она поделилась на портале «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметила, что на улицах популярного курорта не грязно, но само их состояние удручающее. По ее словам, не так просто найти не тронутые человеком локации.

«Конечно, на Бали много красивых мест, но до них нужно добираться, я же мечтала выйти на улицу и увидеть очарование природы. Не вышло», — такими фразами описала свой отдых путешественница из России.

Кроме того, туристка пожаловалась на сумасшедший трафик, игнорирование местными водителями правил дорожного движения, низкий уровень сервиса и неубранные отели.

«В номере пахло пылью, ванная комната была грязной. Туалет тоже грязный, смесители никогда не мыли», — ужаснулась россиянка, которая сняла номер в отеле Puri Sading hotel в районе Санур за четыре тысячи рублей.

В другом отеле, PrimeBiz Hotel Kuta, туристка обнаружила пыль и мертвых муравьев. Кроме того, по ее словам, там отсутствовали любые ванные принадлежности.