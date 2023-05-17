Тем, кто ищет уединения и хочет насладиться красотой природы Бали в спокойной обстановке, обязательно стоит посетить водопад Santhipala Spring Waterfall.

Этот малолюдный водопад расположен в районе Баньяр, он находится в глубине джунглей и окружен живописными пейзажами. Водопад имеет высоту около 20 метров и образует небольшой бассейн, где можно поплавать и охладиться в жаркий день. Об этом месте рассказала блогер @Emeli_nastya на своей странице в TikTok.

Чтобы добраться до водопада, нужно пройти по тропинке в джунглях, которая начинается от парковки. Путь не очень сложный, но потребуется немного физических усилий, чтобы преодолеть некоторые участки дороги.

Подробнее о том, где находится малолюдный водопад на Бали, смотрите в видео.