Где находятся самые красивые водопады: видео

В мире множество уникальных мест, которые каждому хотя бы раз в жизни стоит увидеть своими глазами. Однако далеко не у всех есть возможность исколесить всю планету в поисках тех самых красот.

Спасибо технологиям, которые позволяют насладиться каждому из любой точки света тем или иным зрелищем, представляющим невероятную красоту природы. Например, если даже вы никогда не попадете в Африку, чтобы увидеть единственный в мире водопад, который одновременно имеет более ста метров и в высоту, и в ширину, а, если быть точнее, около двух километров в ширину и 120 в высоту, то вы можете посмотреть видеоролик, который неплохо передает красоту того места и его атмосферу.