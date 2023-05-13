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Где находятся самые красивые водопады: видео

В мире множество уникальных мест, которые каждому хотя бы раз в жизни стоит увидеть своими глазами. Однако далеко не у всех есть возможность исколесить всю планету в поисках тех самых красот.

Спасибо технологиям, которые позволяют насладиться каждому из любой точки света тем или иным зрелищем, представляющим невероятную красоту природы. Например, если даже вы никогда не попадете в Африку, чтобы увидеть единственный в мире водопад, который одновременно имеет более ста метров и в высоту, и в ширину, а, если быть точнее, около двух километров в ширину и 120 в высоту, то вы можете посмотреть видеоролик, который неплохо передает красоту того места и его атмосферу.

Самые внушительные водопады мира

Выше речь идет о водопаде "Виктория" в Африке, но в ролике, который мы нашли в социальной сети TikTok у пользователя с ником @apriorika_tours, собрана целая подборка самых впечатляющих водопадов мира. Смотрите видео и наслаждайтесь!

Ранее "Рамблер" показывал три вещи, которые могут удивить туриста в Тайланде.

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