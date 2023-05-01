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Три вещи, которые могут удивить туриста в Таиланде: видео

Таиланд – это страна с уникальной культурой, которая может удивить своей экзотикой и традициями даже искушенных туристов.

Блогер @Loktionovprotai рассказал, какие особенности могут поразить путешественника, впервые оказавшегося в Таиланде.

В местных магазинах наложен запрет на продажу алкогольной продукции с 14 до 17 часов. Это ограничение было принято в 1972 году из-за опасений употребления спиртных продуктов в рабочее время.

Еще один интересный факт: Таиланд славится своей кухней, которая может удивить разнообразием и остротой. Даже при покупке фруктов в магазине, внутри упаковки вы сможете найти пакетик с сахаром и перцем чили.

Все эти особенности культуры делают Таиланд уникальным и интересным для путешествий.

Необычные продукты, которые можно найти в Таиланде

Подробнее об остальных вещах, которые могут удивить туриста, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, как обманывают туристов в Абхазии.

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