Таиланд – это страна с уникальной культурой, которая может удивить своей экзотикой и традициями даже искушенных туристов.

Блогер @Loktionovprotai рассказал, какие особенности могут поразить путешественника, впервые оказавшегося в Таиланде.

В местных магазинах наложен запрет на продажу алкогольной продукции с 14 до 17 часов. Это ограничение было принято в 1972 году из-за опасений употребления спиртных продуктов в рабочее время.

Еще один интересный факт: Таиланд славится своей кухней, которая может удивить разнообразием и остротой. Даже при покупке фруктов в магазине, внутри упаковки вы сможете найти пакетик с сахаром и перцем чили.

Все эти особенности культуры делают Таиланд уникальным и интересным для путешествий.

Подробнее об остальных вещах, которые могут удивить туриста, смотрите в видео.