Как обманывают туристов в Абхазии

В летний сезон в Абхазии всегда наблюдается приток туристов. В этой стране дешево отдыхать, тут всегда свежие овощи и фрукты, а рядом располагается море. Поэтому Абхазию часто выбирают для отдыха в теплое время года.

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Тем не менее, в сезон увеличивается количество людей, которые хотят нажиться на туристах. И это делается с помощью различных обманных методов. О них — в материале “Рамблера”.

Плата за бесплатные достопримечательности

В Абхазии действительно много природных и архитектурных достопримечательностей, куда приезжает много туристов. За посещение большинства из них не нужно платить дополнительные деньги, но некоторые люди хотят заработать на туристах и взимают плату. Поэтому если вы собираетесь посетить какую-либо достопримечательность, заранее изучите отзывы других туристов о ней и стоимость посещения.

Абхазские продукты

Не все продукты на рынках Абхазии местного производства. Довольно часто на рынках продают овощи, фрукты и сыры, привезенные из других регионов России. И цены на эти продукты будут соответствующими. Особенно это касается городских рынков, где работает больше поставщиков. Свежие овощи и фрукты лучше покупать на небольших базарах в деревнях — там вы точно найдете продукты, которые были выращены в Абхазии.

Штраф за фото

Еще один популярный обман в Абхазии кроется в непонятных штрафах. Не все туристы, приезжая в эту страну, заранее знакомятся с законодательством. А сделать это следовало бы. Дело в том, что иногда возникает ситуация, при которой турист делает фото достопримечательности, а после этого к нему подходит мужчина в форме и просит заплатить штраф, так как это определенное место было запрещено фотографировать.