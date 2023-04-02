Сколько стоит отдых в Абхазии в мае

До майских праздников осталось меньше месяца, а, значит, самое время планировать, куда поехать на длинные выходные. Абхазия — одно из самых доступных направлений для отдыха для российских туристов.

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Зачем ехать в Абхазию в мае и во сколько путешественникам обойдется отдых на местных курортах? Рассказываем в материале "Рамблера".

В начале мая в Абхазии максимально комфортная погода для прогулок: днем температура воздуха достигает 22 градусов тепла. Однако купаться в это время еще рано: вода в море прогревается только до 17-18 градусов.

Еще одни плюс отдыха в стране в последний месяц весны — это цветение растений. В горах можно встретить мимозу, тюльпаны, магнолию. Кроме того, в первой половине мая в Абхазии начинают созревать первые ягоды, например, вишня, черешня, алыча, шелковица.

Цены на отдых на курортах ниже, чем по другим популярным направлениям. Согласно оценкам туроператоров, отдых в Абхазии примерно на 15-25% дешевле, чем в Сочи, несмотря на рост цен на майские праздники. Как сообщили эксперты АТОР, тур на двоих на семь ночей обойдется туристам в 36 тысяч рублей с питанием, но без билетов.

Однако бронировать отели стоит заранее. Номер на двоих в гостинице "Апсны" в городе Гудаута будет стоить 6653 рубля за 4 дня с 6 по 9 мая. В гостевом доме "Светлана" в Гагре можно снять номер на 3 ночи за 3328 рублей. В Сухуме туристы могут также снять жилье на эти даты, заплатив за двоих от 3600 рублей. В санатории "Самшитовая роща" в Пицунде проживание с 28 апреля по 1 мая будет стоить от 16 050 рублей за номер на троих.