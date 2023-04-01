Как сейчас попасть в Азербайджан

Азербайджан с 28 марта снял все коронавирусные ограничения для иностранных туристов. Что это значит и как сейчас попасть в страну туристам? Рассказываем в материале "Рамблера".

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До подписания постановления все туристы старше 18 лет, въезжающие в Азербайджан, обязаны были предоставить сертификат о вакцинации или перенесенном коронавирусе. Теперь же иностранцы могут прилететь в страну только по заграничному паспорту. Виза россиянам не нужна.

Однако ограничения продолжают действовать на пересечение сухопутной границы. Она по-прежнему закрыта, и через нее нельзя будет въехать в Азербайджан из России или, например, Грузии на машине, поезде или автобусе, как минимум, до 1 мая 2023 года. Ограничения регулярно продлевают.

На данный момент между Россией и Азербайджаном действует прямое авиасообщение. Улететь прямым рейсом в Баку можно из Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Минеральных Вод, Казани и других российских городов. Так, билет из Москвы в Баку с вылетом 4 апреля стоит 10 498 рублей на одного. Обратный билет с вылетом 11 апреля обойдется в 12 561 рубль.