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2 часа назад

Почему могут отказать в визе в Китай

Мария Каткова

Китай вновь открылся для туристов после пандемии. Теперь путешественники из разных стран могут посетить Китай и посмотреть на местные достопримечательности, а также познакомиться с китайской культурой. Для въезда в страну гражданину любого государства нужна виза – и при оформлении в посольстве Китая в ней могут отказать.

Почему могут отказать в визе в Китай
Фото: UnsplashUnsplash

“Рамблер” рассказывает о том, кто может получить отказ в китайской визе.

Для подачи на визу необходимо лишь три вещи:

  • Загранпаспорт
  • Анкета на визу
  • Фотография для анкеты

Существует несколько факторов, которые помогут вам получить преимущество в получении визы в Китай. В первую очередь это постоянная работа и стабильный высокий заработок, а также достаточное количество средств на карте и счете. Визовому офицеру нужны доказательства того, что вы едете исключительно как турист и не планируете оставаться в стране нелегально надолго.

Туры в Китай стали доступны у российских туроператоров

Тем не менее, даже с идеальными, на первый взгляд, документами, можно получить отказ в визе. Существует несколько причин.

Наличие судимости

Если у человека есть судимость, особенно по тяжелой статье, это повышает шансы на отказ в визе. Дело в том, что въездной документ могут не давать людям, которые представляют опасность для жителей страны. Также с помощью судимости служители закона определяют причастность человека к криминальным группировкам, ОПГ и прочим незаконным формированиям.

Отсутствие средств

Туризм является способом заработка для каждой страны, поэтому офицер должен быть уверен в том, что вы можете оплатить билеты, гостиницу, будете питаться в ресторанах и посещать туристические достопримечательности. Все это — дополнительный заработок страны. Если государство усомнится в том, что у вас есть достаточно средств для проживания, в визе вам откажут.

Нелегальные визиты в другие страны

Если в вашем загранпаспорте визовый офицер увидит нарушения поездок в другие страны, то вам можно будет заподозрить в нелегальной миграции в Китай. Такие случаи строго пресекаются в этой стране, поэтому если появится такое подозрение, то вас не пустят в страну.

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