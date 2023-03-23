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44 минуты назад

Туры в Китай стали доступны у российских туроператоров

Мария Иглина

Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян заявил, что некоторые российские туроператоры уже начали продавать турпакеты в КНР. Подробностями он поделился в беседе с NEWS.ru.

Компания China Travel предлагает недельный экскурсионный тур в Шанхай и Чжанцзяцзе с перелетом из Москвы и обратно, проживанием в четырехзвездочном отеле с включенным завтраком. Также в тур включены экскурсионное обслуживание, медстраховка и трансферы. Путешествие на одного человека обойдется в 3,6 тысячи долларов, для двоих — в 4,3 тысячи.

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Также отмечается, что виза в Китай оформляется по прилете и оплачивается отдельно, как и перелет между двумя городами.

Мурадян добавил, что на этой неделе будет анонсировано введение безвизовых групповых поездок:

"Со стороны России все готово, со стороны Китая тоже. Поэтому туроператоры ожидают начала активной фазы продаж с увеличением частоты рейсов и снятием визовых барьеров".

Ранее были раскрыты бюджетные зарубежные направления на майские праздники.

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