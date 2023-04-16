Таиланд славится своеобразной едой и кухней, которые могут показаться иностранцу странными и даже отталкивающими.

Некоторые из продуктов могут вызывать смешанные чувства из-за их внешнего вида или запаха, однако они являются традиционными блюдами в регионе.

Блогер @Natasha.perchik рассказала о самых странных продуктах, которые можно встретить в супермаркетах Таиланда.

Сладости из дуриана. Дуриан – это фрукт с очень сильным и едким запахом, который по праву считается самым вонючим в мире.

Арбузные косточки – в Таиланде их едят в качестве снека.

Слюна ласточки. На полках магазинов в Таиланде можно найти различные добавки со слюной ласточки. Тайцы верят в ее лечебное и омолаживающее действие.

Подробнее об остальных необычных продуктах, которые можно найти в Таиланде, смотрите в видео.