Необычные продукты, которые можно найти в магазинах Таиланда: видео
Таиланд славится своеобразной едой и кухней, которые могут показаться иностранцу странными и даже отталкивающими.
Некоторые из продуктов могут вызывать смешанные чувства из-за их внешнего вида или запаха, однако они являются традиционными блюдами в регионе.
Блогер @Natasha.perchik рассказала о самых странных продуктах, которые можно встретить в супермаркетах Таиланда.
Сладости из дуриана. Дуриан – это фрукт с очень сильным и едким запахом, который по праву считается самым вонючим в мире.
Арбузные косточки – в Таиланде их едят в качестве снека.
Слюна ласточки. На полках магазинов в Таиланде можно найти различные добавки со слюной ласточки. Тайцы верят в ее лечебное и омолаживающее действие.
Подробнее об остальных необычных продуктах, которые можно найти в Таиланде, смотрите в видео.
Ранее мы писали о том, как выглядят парящие горы в Китае.