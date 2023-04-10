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Три вещи, которые не стоит делать в Таиланде: видео

Отдых в Таиланде – это незабываемые впечатления и яркие эмоции.

Там вы сможете насладиться белоснежными пляжами с кристально чистой водой, окунетесь в уникальную культуру и попробуете экзотичную кухню.

Но, как и в любой другой стране, в Таиланде есть некоторые правила, которые не стоит нарушать, чтобы не испортить свой отдых.

Блогер @Loktionovprotai рассказал, на какие моменты необходимо обратить внимание во время путешествия в Таиланд.

Не стоит разменивать деньги на туристических улицах, потому что там вы вероятнее всего наткнетесь на мошенников, которые могут дать вам поддельные купюры или недостаточное количество денег.

Лучше проводить валютные операции в банке, чтобы быть уверенным в подлинности купюр и выгодном курсе обмена.

Также не рекомендуется пить воду из-под крана, так как она может содержать бактерии и вирусы, что приведет к заболеваниям желудочно-кишечного тракта или отравлениям.

Самые опасные города мира для туристов

Подробнее о том, что еще не стоит делать в Таиланде, смотрите в видео.

Ранее мы писали о том, чем можно заняться в Марокко.

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