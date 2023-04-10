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2 часа назад

Самые опасные города мира для туристов

Мария Каткова

В большинстве цивилизованных стран туристам рады и относятся дружелюбно. Местные готовы помочь в любой момент и постараются решить ситуацию даже в том случае, если вы говорите на разных языках. Однако к туристам не везде относятся столь доброжелательно – существуют города, где путешественникам не рады.

Самые опасные города мира для туристов
Фото: PxHerePxHere

О том, в каких городах туристам находиться опаснее всего — в материале “Рамблера”.

Каракас, Венесуэла

Столица Венесуэлы может быть привлекательна для туристов, которые планируют отдыхать на популярном курорте — острове Маргарита. Однако посещать город стоит исключительно с гидом. Дело в том, что в Каракасе есть криминальные районы, где опасно находиться туристам — там случаются кражи, грабежи и даже перестрелки. Нередко венесуэльцы воруют людей и требуют выкуп для них, и эти районы лучше объезжать стороной.

Питермарицбург, ЮАР

Wikipedia.org

Этот город очень популярен у туристов, так как он своей архитектурой напоминает старые города Европы. Несмотря на внешнюю привлекательность и большое количество достопримечательностей и развлечений для туристов, город опасен для приезжих. Здесь высокий уровень преступности, часто случаются разбойные нападения и грабежи. Большая часть преступлений происходит на почве ксенофобии, поэтому туристам здесь не очень рады.

Составлен рейтинг самых дружелюбных для туристов стран

Порт-Морсби, Папуа — Новая Гвинея

Wikipedia.org

На первый взгляд город кажется идеальным для отдыха: здесь расположены широкие и большие пляжи, а также есть много музеев. Действительно город серьезно ориентирован на путешественников и предлагает им различные варианты досуга и отдыха. Однако далеко от отеля лучше не отходить. Дело в том, что на окраинах города расположены трущобы, где живут очень бедные люди. Они нападают на беспечных туристов и даже могут украсть человека.

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