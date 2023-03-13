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2 часа назад

Составлен рейтинг самых дружелюбных для туристов стран

Мира Маркина

Эксперты Passport Index проанализировали данные о визовом режиме существующих государств. Затем они составили ранжированный список от наиболее дружелюбной по отношению к туристам страны к наименее таковой.

Страна Африки Габон заняла первую строчку в рейтинге по версии Welcoming Countries Rank-2023. Попасть в нее могут жители 198 стран по облегченному порядку посещения.

Также на первом месте оказались Эфиопия, Ангола, Мальдивы, Гвинея-Бисау, Боливия, Джибути, Восточный Тимор, Бурунди, Сомали, Микронезия, Демократическая Республика Конго, Малави, Нигерия, Южный Судан, Гвинея, Коморские острова, Камбоджа, Кот-д'Ивуар, Самоа, Тувалу, Руанда.

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На второй строчке списка отмечены государства, которые ввели облегченный визовый режим для туристов из 197 стран – Суринам, Сейшелы, Того, Мавритания, Уганда и Кабо-Верде. Тройку закрывают Мадагаскар, Палау и Доминика с послаблением для путешественников из 196 стран.

Россия спустилась с 64-й на 65-ю строчку (по сравнению с прошлым годом). Страна ввела безвизовый режим с 63 государствами.

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