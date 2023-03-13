Эксперты объяснили, этично ли опустить спинку кресла в самолете

Бортпроводники представили свою точку зрения об откидывании спинки кресла в самолете в беседе с изданием Insider.

Член экипажа Эндрю Котлоу заявил, что каждый пассажир имеет право провести полет с комфортом. Тем более, когда ему предстоит длительная поездка. Поэтому опустить спинку кресла, чтобы устроиться поудобнее – абсолютно нормально.

Коллегу поддержал Рич Хендерсон. Он напомнил, что иногда спинку приходится возвращать в вертикальное положение (например, во время бортового обслуживания). В остальное же время авиапассажиры имеют право, по его мнению, использовать все возможности кресла.

Однако одна из опрошенных стюардесс, пожелавшая сохранить анонимность, не согласилась с коллегами. По ее мнению, полностью опустить спинку кресла можно в первом классе, частично – в экономе. В противном случае такое поведение она назвала бы грубым и недопустимым.