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1 час назад

Сотрудники авиаотрасли высказались об этичности опускания спинки кресла в самолете

Мира Маркина

Бортпроводники представили свою точку зрения об откидывании спинки кресла в самолете в беседе с изданием Insider.

Эксперты объяснили, этично ли опустить спинку кресла в самолете
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Член экипажа Эндрю Котлоу заявил, что каждый пассажир имеет право провести полет с комфортом. Тем более, когда ему предстоит длительная поездка. Поэтому опустить спинку кресла, чтобы устроиться поудобнее – абсолютно нормально.

Коллегу поддержал Рич Хендерсон. Он напомнил, что иногда спинку приходится возвращать в вертикальное положение (например, во время бортового обслуживания). В остальное же время авиапассажиры имеют право, по его мнению, использовать все возможности кресла.

Где в самолете находятся самые безопасные места

Однако одна из опрошенных стюардесс, пожелавшая сохранить анонимность, не согласилась с коллегами. По ее мнению, полностью опустить спинку кресла можно в первом классе, частично – в экономе. В противном случае такое поведение она назвала бы грубым и недопустимым.

Ранее «Рамблер» писал, как получить компенсацию за поврежденный багаж.

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