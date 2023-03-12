Как получить компенсацию за поврежденный багаж

Если ваш багаж повредили во время погрузки в самолет или выгрузки, не расстраивайтесь раньше времени. Оторванные ручки и колеса, разбитый пластик, — все это можно попробовать возместить. Как? Рассказываем в материале "Рамблера".

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От повреждений багажа не застрахован никто. Лучше выбирать чемодан попрочнее или путешествовать без него, но, если это с вами уже произошло, первым делом нужно обратиться к стойке розыска багажа и вместе с сотрудниками аэропорта составить акт о повреждении. Сделать это нужно сразу, как только вы получили багаж и заметили поломку. Без акта получить компенсацию не получится.

Нужно также сохранить документы, которые подтверждают факт, что вы летели данным рейсом: например, посадочный талон и багажную бирку.

Напишите претензию в свободной форме на электронную почту авиакомпании. Если ответа не последует, отправьте заказное письмо с уведомлением о вручении. Приложите к письму копии всех документов: акт о повреждении, претензию и чеки, например, со стоимостью чемодана или его ремонта, если вы починили его самостоятельно. Также необходимо указать почтовый адрес с индексом и банковские реквизиты. Если ваш рейс был внутренний, претензию необходимо направить в течение шести месяцев, если международный — в течение семи дней.