Каждый из нас хочет обеспечить себе максимум безопасности и комфорта. "Рамблер" расскажет, где в самолете находятся самые безопасные места.

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Самый комфортный ряд располагается напротив аварийного выхода. Туда стараются посадить совершеннолетних людей без детей, чтобы в случае чрезвычайной ситуации они были в состоянии открыть дверь.

Однако самостоятельно выбрать лучший ряд не получится. Их либо раздают во время регистрации, выбирая при этом самых подходящих граждан, либо место можно получить за деньги.

Хуже всего — получить билет в заднюю часть салона. Мало того, что вы будете лететь всю дорогу рядом с очередью в туалет, так еще и спинки кресел в последнем ряду не двигаются. Выходить из самолета вы тоже будете самым последним.

Зато это самые безопасные места. Несмотря на то, что риск погибнуть во время авиаперелета чрезвычайно мал, у людей, сидящих в хвосте, он снижается еще на 20% по сравнению с теми, кто сидит спереди. Дело в том, что при аварийной посадке или ином происшествии эта часть лайнера испытывает наименьшие динамические нагрузки.

Садиться посредине любого ряда — неудобно лишь по причине того, что вам придется периодически выпускать пассажиров, передавать им еду и прочее. Если вам самому нужно будет часто отлучаться в уборную, закономерно сесть у прохода. Если же вы хотите максимального покоя, то лучше расположиться у окна. А если вдруг вы хотите поесть первым, то место в первых рядах будет лучшим выбором.