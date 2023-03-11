Стала политиком: 5 интересных фактов о работе стюардесс

Работа стюардессы всегда связана с романтикой. Красивое небо, путешествия и высокие зарплаты, некоторая опасность и безупречный вид сотрудниц лайнера – все это заставляет фантазировать многих пассажиров самолета. "Рамблер" расскажет пять необычных фактов о работе стюардесс.
Первыми стюардами и правда были мужчины, пока в 1930 году американская медсестра Эллен Черч не исправила это. Она выучилась управлению самолетом и предложила свои услуги авиакомпании Boeing Air Transit. Перевозчики решили, что это отличный рекламный ход: раз хрупкая девушка не боится летать, значит и для других это безопасно. К тому же, когда каждый килограмм был важен для сохранения устойчивости самолета, выбор в пользу женщины был очевиден. 15 мая 1930 года Эллен Черч, первая стюардесса в истории человечества, совершила свой рабочий перелет Сан-Франциско – Шайенн.
По требованиям того времени кандидатка должна была быть не старше 25 лет, не тяжелее 52 кг, не выше 160 см, не замужем и закончить курсы медсестер. Современная бортпроводница должна обладать приятной внешностью, речью без дефектов и крепким здоровьем. Рост должен быть в пределах от 160 до 175 см, а вес должен соответствовать нормам, критично отсутствие татуировок и знание английского.
Работа стюардессой – это потенциально опасная работа. Несмотря на то, что сами по себе лайнеры безопасны и в аварии не попадают, постоянные взлеты и посадки приводят к возникновению заболеваний. Поэтому средний возраст выхода стюардессы на пенсию составляет 45 лет. Однако Ирис Петерсон умудрилась прослужить в United Airlines до 85. Ее рабочий стаж составил ровно 60 лет. А еще именно она с коллегами добилась права выходить замуж в 1968 году! Совсем недавно!
Стюардессы вовсе и не обязаны уметь управлять самолетом, но однажды этот навык оказывается крайне полезным. В 2008 году одна из бортпроводниц, имеющая лицензию на управление коммерческим самолетом, помогла посадить лайнер компании Air Canada вместо второго пилота. У мужчины случился нервный срыв прямо во время полета над Атлантикой.
Конечно, многие девушки идут работать стюардессами, чтобы найти себе достойного мужа. Так, на борту самолета бортпроводница Ирина Маландина встретила своего будущего мужа Романа Абрамовича, а голландская стюардесса Аннита ван Лерсел – Пола Китинга, премьер-министра Австралии. Но если замуж вы не хотите, можете смело построить политическую карьеру. Бывший премьер-министр Исландии Йоханна Сигурдардоттир попала в политику благодаря своему активному участию в профсоюзных движениях бортпроводниц.