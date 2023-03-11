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3 часа назад

Стала политиком: 5 интересных фактов о работе стюардесс

Даша Краснова

Работа стюардессы всегда связана с романтикой. Красивое небо, путешествия и высокие зарплаты, некоторая опасность и безупречный вид сотрудниц лайнера – все это заставляет фантазировать многих пассажиров самолета. "Рамблер" расскажет пять необычных фактов о работе стюардесс.

Стала политиком: 5 интересных фактов о работе стюардесс
Фото: unsplashunsplash

Первыми стюардами были мужчины

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Первыми стюардами и правда были мужчины, пока в 1930 году американская медсестра Эллен Черч не исправила это. Она выучилась управлению самолетом и предложила свои услуги авиакомпании Boeing Air Transit. Перевозчики решили, что это отличный рекламный ход: раз хрупкая девушка не боится летать, значит и для других это безопасно. К тому же, когда каждый килограмм был важен для сохранения устойчивости самолета, выбор в пользу женщины был очевиден. 15 мая 1930 года Эллен Черч, первая стюардесса в истории человечества, совершила свой рабочий перелет Сан-Франциско – Шайенн.

Молодые и стройные

По требованиям того времени кандидатка должна была быть не старше 25 лет, не тяжелее 52 кг, не выше 160 см, не замужем и закончить курсы медсестер. Современная бортпроводница должна обладать приятной внешностью, речью без дефектов и крепким здоровьем. Рост должен быть в пределах от 160 до 175 см, а вес должен соответствовать нормам, критично отсутствие татуировок и знание английского.

Ранняя пенсия

Работа стюардессой – это потенциально опасная работа. Несмотря на то, что сами по себе лайнеры безопасны и в аварии не попадают, постоянные взлеты и посадки приводят к возникновению заболеваний. Поэтому средний возраст выхода стюардессы на пенсию составляет 45 лет. Однако Ирис Петерсон умудрилась прослужить в United Airlines до 85. Ее рабочий стаж составил ровно 60 лет. А еще именно она с коллегами добилась права выходить замуж в 1968 году! Совсем недавно!

Неординарные навыки

Стюардессы вовсе и не обязаны уметь управлять самолетом, но однажды этот навык оказывается крайне полезным. В 2008 году одна из бортпроводниц, имеющая лицензию на управление коммерческим самолетом, помогла посадить лайнер компании Air Canada вместо второго пилота. У мужчины случился нервный срыв прямо во время полета над Атлантикой.

Как на самом деле живут стюардессы

Мужья и перспективы

Конечно, многие девушки идут работать стюардессами, чтобы найти себе достойного мужа. Так, на борту самолета бортпроводница Ирина Маландина встретила своего будущего мужа Романа Абрамовича, а голландская стюардесса Аннита ван Лерсел – Пола Китинга, премьер-министра Австралии. Но если замуж вы не хотите, можете смело построить политическую карьеру. Бывший премьер-министр Исландии Йоханна Сигурдардоттир попала в политику благодаря своему активному участию в профсоюзных движениях бортпроводниц.

Личный опыт,Роман Абрамович,
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