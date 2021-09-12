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Роскошный отдых, букеты и яхты: как живут стюардессы

Катерина Саломе
3 часа назад

Быть стюардессой - это не только интересно, но и довольно престижно. Их труд высоко ценится, поэтому девушки, летающие на региональных, международных и, особенно, частных рейсах неплохо зарабатывают. Конечно, заработные платы бортпроводниц варьируюутся в зависимости от различных факторов. Учитываются, прежде всего, опыт работы по профессии, образования и знание иностранных языков на разговорном уровне. Так же на уровень зарплаты влияют рейтинг авиалинии, виды перелетов, количество рейсов и класс обслуживания.

Не каждый может позволить себе арендовать для отдыха яхту, а стюардесса может.
1/7 Не каждый может позволить себе арендовать для отдыха яхту, а стюардесса может.
Фото: @kristinastewarde
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Огромные букеты от поклонников благодаря эффектной внешности.
2/7 Огромные букеты от поклонников благодаря эффектной внешности.
Фото: @_kovinskaya_
Надоела старая машина? Не беда! Можно купить новенький "Лексус" .
3/7 Надоела старая машина? Не беда! Можно купить новенький "Лексус" .
Фото: @julia_choco
Роскошный отдых в одном из лучших отелей Дубая обеспечен.
4/7 Роскошный отдых в одном из лучших отелей Дубая обеспечен.
Фото: @nearrainbow
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Ездить на курорты Турции уже неактуально, когда появляются деньги на отдых на Бали.
5/7 Ездить на курорты Турции уже неактуально, когда появляются деньги на отдых на Бали.
Фото: @gone__flying
Если уж путешествовать, то только на красном ретро-автомобиле.
6/7 Если уж путешествовать, то только на красном ретро-автомобиле.
Фото: @lika_stewardess
Грех не порадовать букетом роз роскошную девушку!
7/7 Грех не порадовать букетом роз роскошную девушку!
Фото: @christinovaa

Минимальный оклад стюардессы на внутренних рейсах составляет 25 тысяч рублей. Столько, в основном, получают новички без опыта. Но со временем доход будет расти пропорционально стажу и смене уровня авиалиний. Таким образом можно легко вырасти до зарплаты в 100-150 тысяч рублей. Неудивительно, что профессия позволяет стюардессам повысить уровень жизни: тратить деньги на свою внешность, чтобы сводить с ума мужчин, выбирать дорогие курорты, арендовать роскошные яхты и кататься на ретро-автомобилях. "Рамблер" сделал подборку фото из повседневной жизни успешных бортпроводниц.

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