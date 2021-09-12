Роскошный отдых, букеты и яхты: как живут стюардессы

Быть стюардессой - это не только интересно, но и довольно престижно. Их труд высоко ценится, поэтому девушки, летающие на региональных, международных и, особенно, частных рейсах неплохо зарабатывают. Конечно, заработные платы бортпроводниц варьируюутся в зависимости от различных факторов. Учитываются, прежде всего, опыт работы по профессии, образования и знание иностранных языков на разговорном уровне. Так же на уровень зарплаты влияют рейтинг авиалинии, виды перелетов, количество рейсов и класс обслуживания.
Минимальный оклад стюардессы на внутренних рейсах составляет 25 тысяч рублей. Столько, в основном, получают новички без опыта. Но со временем доход будет расти пропорционально стажу и смене уровня авиалиний. Таким образом можно легко вырасти до зарплаты в 100-150 тысяч рублей. Неудивительно, что профессия позволяет стюардессам повысить уровень жизни: тратить деньги на свою внешность, чтобы сводить с ума мужчин, выбирать дорогие курорты, арендовать роскошные яхты и кататься на ретро-автомобилях. "Рамблер" сделал подборку фото из повседневной жизни успешных бортпроводниц.