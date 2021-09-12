Роскошный отдых, букеты и яхты: как живут стюардессы

Быть стюардессой - это не только интересно, но и довольно престижно. Их труд высоко ценится, поэтому девушки, летающие на региональных, международных и, особенно, частных рейсах неплохо зарабатывают. Конечно, заработные платы бортпроводниц варьируюутся в зависимости от различных факторов. Учитываются, прежде всего, опыт работы по профессии, образования и знание иностранных языков на разговорном уровне. Так же на уровень зарплаты влияют рейтинг авиалинии, виды перелетов, количество рейсов и класс обслуживания.