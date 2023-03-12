Что не так с Римом: минусы, о которых не говорят туристам

Старинная архитектура, древние скульптуры, произведения искусства великих творцов, — за всем этим в Рим едут миллионы туристов. Однако, помимо всего великолепия, у города есть очевидные минусы. Какие? Рассказываем в материале "Рамблера".

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Толпы людей

Каждый год в Рим приезжает около 35 миллионов туристов со всего мира. И это заметно. На достопримечательности можно было спокойно посмотреть только в начале пандемии коронавируса, когда все люди были на самоизоляции. Сейчас очереди есть у всех исторических мест, таких как фонтан Треви или Колизей, и в большинстве музеев. Например, если не купить заранее электронные билеты в музеи Ватикана, можно простоять на улице несколько часов.

Мусор

На знаменитых улицах Рима, к сожалению, много мусора. Облик "вечного города" портят разбросанные туристами и местными отходы. Раньше мусорная проблема была только на окраинах Рима, сейчас же она есть и в историческом центре.

Мошенники

Где толпы туристов, там и мошенники. В популярных местах орудует большое количество карманников и людей, пытающихся нажиться на приезжих путешественниках.

Высокие цены