Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
+1° в 
USD 75.94EUR 80.40
Войти в почту
1 час назад

3 места Сочи, где любят отдыхать местные

Мария Иглина

Многие привыкли, что в Сочи всегда много туристов, поэтому предпочитают другие направления для отдыха.

3 места Сочи, где любят отдыхать местные
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Но что, если отправиться в те места, в которых любят отдыхать местные жители?

"Рамблер" расскажет о нескольких нетуристических местах Сочи.

Пляж

Пока туристы отдыхают на самых популярных пляжах города, местные выезжают на границу с Абхазией в место, которое называется "Крылья Балтики".

3 места, которые стоит посетить в Кабардино-Балкарии

Несмотря на то, что в некотором смысле это дикий пляж, на нем работает спасатель и территория довольно чистая. Многие приезжают в это место даже с ночевкой, поскольку расположение не совсем удобное.

Водопады

Если вы любите пышную зелень и умиротворение, то обязательно стоит посетить Агурские водопады. Также местные любят проводить время на Мацестинских и Змейковских водопадах, однако с недавнего времени их присоединили к Сочинскому национальному парку, поэтому они находятся под охраной.

Хижина в лесу

Если вы хотите побыть на расстоянии от цивилизации, то стоит посетить экопоселение Ажек. Это горная хижина, которая населена йогами, буддистами и другими людьми, которые находятся в гармонии с собой и миром. Все они живут без воды и электричества, собирают горный чай и питаются орехами.

Отдых в России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий