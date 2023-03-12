3 места Сочи, где любят отдыхать местные

Многие привыкли, что в Сочи всегда много туристов, поэтому предпочитают другие направления для отдыха.

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Но что, если отправиться в те места, в которых любят отдыхать местные жители?

"Рамблер" расскажет о нескольких нетуристических местах Сочи.

Пляж

Пока туристы отдыхают на самых популярных пляжах города, местные выезжают на границу с Абхазией в место, которое называется "Крылья Балтики".

Несмотря на то, что в некотором смысле это дикий пляж, на нем работает спасатель и территория довольно чистая. Многие приезжают в это место даже с ночевкой, поскольку расположение не совсем удобное.

Водопады

Если вы любите пышную зелень и умиротворение, то обязательно стоит посетить Агурские водопады. Также местные любят проводить время на Мацестинских и Змейковских водопадах, однако с недавнего времени их присоединили к Сочинскому национальному парку, поэтому они находятся под охраной.

Хижина в лесу