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4 часа назад

Чем можно заняться в Марокко: видео

Мария Каткова

Для многих путешественников Марокко остается загадочной арабской страной, куда тяжело попасть. На самом деле, это не так: добраться туда легко, а для туристов есть масса развлечений.

Гражданам России виза в Марокко не нужна. Для того, чтобы попасть в страну, необходим паспорт, который действует не менее полугода и специальная форма-анкета на въезд.

Прямых рейсов из России в Марокко нет, но довольно дешево лететь с пересадкой. Все туристические объекты работают в штатном режиме и открыты для туристов.

Те, кто был в этой стране, говорят, что по прилету туристы попадают в совсем другую культуру. Загадочный Восток приоткрывает свои двери путешественникам.

Альтернатива Турции: 5 причин поехать в Марокко

О том, чем обязательно нужно заняться в Марокко, рассказал в своем блоге в TikTok @markeremintravel.

Смотрите видео и узнаете, какие туристические активности в Марокко стоят внимания.

Ранее сообщалось, что Роскачество напомнило авиапассажирам об их малоизвестных правах.

Заграница,Видео,
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